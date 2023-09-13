Курс валют в банках

По данным "Минфина", 13 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (без изменений против 12 сентября), а продажа – 38,2 гривны (+3 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,4 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,2 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,62 гривны (-2 копейки), а продажа – 38,2 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продажа – (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,62 гривны (-2 копейки), а продажа – 41,17 гривны (+17 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (+10 копеек), а продажа – 38,12 гривны (+7 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+7 копеек). Евро покупают за 40,82 гривны (+2 копейки), а продают за 41,05 гривны (+5 копеек).

Доллар в середине сентября

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что повышенный спрос на иностранную валюту со стороны украинцев привел к умеренному росту курса во второй половине прошлой недели. Следовательно, стоимость американского доллара снизилась до 37,7 — 37,8 гривны за доллар.