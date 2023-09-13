Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 13 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (без изменений против 12 сентября), а продажа – 38,2 гривны (+3 копейки).

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  • Наличное евро банки покупают за 40,4 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,2 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

  • В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,62 гривны (-2 копейки), а продажа – 38,2 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,62 гривны (-2 копейки), а продажа – 41,17 гривны (+17 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (+10 копеек), а продажа – 38,12 гривны (+7 копеек).
  • Евро покупают за 40,82 гривны (+2 копейки), а продают за 41,05 гривны (+5 копеек).

Доллар в середине сентября

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что повышенный спрос на иностранную валюту со стороны украинцев привел к умеренному росту курса во второй половине прошлой недели. Следовательно, стоимость американского доллара снизилась до 37,7 — 37,8 гривны за доллар.

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

А вот в течение этой недели стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах 37,5 – 38,1 гривны за доллар.

По прогнозам Золотько, сейчас есть все предпосылки для постепенного снижения стоимости валюты на наличном рынке.