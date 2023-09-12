Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 12 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (без изменений против 11 сентября), а продажа – 38,17 гривны (+7 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,4 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,15 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,62 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,15 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,66 гривны (+4 копейки), а продажа – 41,15 гривны (+16 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,9 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,05 гривны (+7 копеек).
- Евро покупают за 40,8 гривны (+10 копеек), а продают за 41 гривну (+5 копеек).
Каким будет доллар в середине сентября
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что из-за повышенного спроса на иностранную валюту со стороны украинцев курс во второй половине прошлой недели умеренно рос.
В течение прошлой недели украинцы ежедневно покупали на 10-14 миллионов долларов больше, чем продавали. Это довольно сильный дисбаланс, особенно учитывая тот факт, что почти на протяжении всего лета фиксировался обратный тренд.
Причиной такого ажиотажа стал психологический фактор. Осень приближается, а значит, есть опасения относительно энергетической безопасности. Это и спровоцировало оживление спроса на иностранную валюту.
В течение этой недели стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах 37,5 – 38,1 гривны за доллар,
– добавляет Золотько.