Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В течение прошлой недели украинцы ежедневно покупали на 10-14 миллионов долларов больше, чем продавали. Это довольно сильный дисбаланс, особенно учитывая тот факт, что почти на протяжении всего лета фиксировался обратный тренд.

Причиной такого ажиотажа стал психологический фактор. Осень приближается, а значит, есть опасения относительно энергетической безопасности. Это и спровоцировало оживление спроса на иностранную валюту.

В течение этой недели стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах 37,5 – 38,1 гривны за доллар,

– добавляет Золотько.



WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.