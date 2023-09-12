Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 12 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (без змін проти 11 вересня), а продаж – 38,17 гривні (+7 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,4 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,15 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,62 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,15 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продаж – (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,66 гривні (+4 копійки), а продаж – 41,15 гривні (+16 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,9 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,05 гривні (+7 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+7 копійок). Євро купують за 40,8 гривні (+10 копійок), а продають за 41 гривню (+5 копійок).

Яким буде долар в середині вересня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що через підвищений попит на іноземну валюту з боку українців курс у другій половині минулого тижня помірно зростав.