Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 11 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (+10 копійок проти 8 вересня), а продаж – 38,1 гривні (без змін).

Читайте також Долар наприкінці вересня: чи здивує курс цього разу

Готівкове євро банки купують за 40,4 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41,15 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,47 гривні (-31 копійка), а продаж – 38,12 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-31 копійка), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,52 гривні (-8 копійок), а продаж – 41,1 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,83 гривні (-6 копійок), а продаж – 37,98 гривні (-7 копійок).

(-6 копійок), а продаж – (-7 копійок). Євро купують за 40,7 гривні (без змін), а продають за 40,95 гривні (-5 копійок).

Яким буде долар наприкінці 2023 року

За прогнозом Dragon Capital, Нацбанк може відпустити курс як у четвертому кварталі поточного року, так і на початку 2024 року. Втім ці зміни можуть вплинути на офіційний обмінний курс гривні.

На кінець 2023 року курс може бути на рівні 36,6 – 37,5 гривні за долар. Попередній прогноз очікував, що курс буде становити 39 гривень.

Втім ми прогнозуємо помірне послаблення до 41 гривні за долар до кінця 2024 року,

– пояснюють експерти.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.