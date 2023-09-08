Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 8 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,4 гривні (+10 копійок проти 7 вересня), а продаж – 38,1 гривні (+10 копійок).

Читайте також Курс у першій половині вересня: за скільки можна буде купити та здати валюту

Готівкове євро банки купують за 40,3 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,15 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,55 гривні (-12 копійок), а продаж – 38,10 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,36 гривні (-15 копійок), а продаж – 41,17 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,89 гривні (+9 копійок), а продаж – 38,05 гривні (+5 копійок).

(+9 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 40,7 гривні (+10 копійок), а продають за 41 гривню (+5 копійок).

Як зміниться курс

Під час розмови з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповів, що курсовий пік пройдено. Зараз готівковий курс долара відбився від стелі в 38,50 гривні та коливається в межах 37,5 – 38 гривень за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На наступному тижні, якщо не виникне якихось непередбачуваних, форс-мажорних обставин курсовий коридор буде на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 40 – 41,5 гривні за євро. Очікується, що поточні коливання не перевищать 0,5 гривні, а спред скоротиться до 0,3 гривні.

За прогнозами, після “звільненого” валютного курсу протягом 2 – 3 тижнів курсова ситуація стабілізується: курс може повернутися до коридору 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41 гривень за євро.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.