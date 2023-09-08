Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 8 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,4 гривны (+10 копеек против 7 сентября), а продажа – 38,1 гривны (+10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,3 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,15 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,55 гривны (-12 копеек), а продажа – 38,10 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,36 гривны (-15 копеек), а продажа – 41,17 гривны (+20 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,89 гривны (+9 копеек), а продажа – 38,05 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают за 40,7 гривны (+10 копеек), а продают за 41 гривну (+5 копеек).
Как изменится курс
Во время разговора с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал, что курсовой пик пройден. Сейчас наличный курс доллара отразился от потолка в 38,50 гривны и колеблется в пределах 37,5 – 38 гривен за доллар.
На следующей неделе, если не возникнет каких-либо непредсказуемых, форс-мажорных обстоятельств курсовой коридор будет на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро. Ожидается, что текущие колебания не превысят 0,5 гривны, а спред сократится до 0,3 гривны.
По прогнозам, после "уволенного" валютного курса в течение 2 – 3 недель курсовая ситуация стабилизируется: курс может вернуться в коридор 37 – 38 гривен за доллар и 40 – 41 гривен за евро.