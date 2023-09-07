Курс валют в банках

По данным "Минфина", 7 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,3 гривны (без изменений против 6 сентября), а продажа – 38 гривен (+3 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,3 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,1 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,45 гривны (-18 копеек), а продажа – 38,05 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продажа – (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,45 гривны (+9 копеек), а продажа – 41,05 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,8 гривны (+10 копеек), а продажа – 38 гривен гривны (+12 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+12 копеек). Евро покупают за 40,6 гривны (+3 копейки), а продают за 40,95 гривны (+5 копеек).

Чего ждать от курса доллара осенью

По словам экономиста Олега Гетмана, с которыми он поделился с 24 Каналом, этой осенью следует ожидать того, что Нацбанк может отпустить курс. В таком случае гривна может укрепиться, говорит эксперт.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Так что если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации – укрепление гривны до 35 или до 33 гривен.

А вот по мнению банкира Тараса Лесового во время разговора с 24 Каналом, курс может достичь осенью аж 37 – 40 гривен за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Что важно, адаптация к новым условиям вряд ли будет хаотичной. Регулятор очень взвешенно относится к реализации каких-либо принятых решений, поэтому рынку не будет угрожать состояние турбулентности.

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