Яким буде курс долара наприкінці вересня

Доктор економічних наук Олексій Плотніков каже, що до кінця цього місяця не варто очікувати кардинальних змін щодо курсу долара. Він пояснює, що немає жодних причин, які б негативно впливали на долар.

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На думку експерта, наявні фактори не змушують долар вийти на межі коридору. Втім уряд невдовзі має вказати у бюджеті на наступний рік розрахунковий курс. І через це можуть бути зміни. Плотніков вважає, що курс долара буде орієнтовно становити 42 гривні за долар.

Те, що до 15 вересня мають ухвалити проєкт державного бюджету, я думаю, що з точки зору самого бюджету, статті витрат не мають впливати на курсові зміни,

– додав Олексій Плотніков.

Що дійсно може вплинути на курс

Введення Нацбанком курсового коридору,

Припинення міжнародної фінансової допомоги,

Невдачі на полі бою та ситуація з експортом зерна.

А під час розмови з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповів, що останні два тижні на валютному ринку були неспокійними. Все через низку причин: