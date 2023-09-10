Каким будет курс доллара в конце сентября
Доктор экономических наук Алексей Плотников говорит, что до конца этого месяца не стоит ожидать кардинальных изменений по отношению к курсу доллара. Он объясняет, что нет никаких причин, которые негативно влияли бы на доллар.
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По мнению эксперта, имеющиеся факторы не заставляют доллар выйти на грани коридора. Впрочем, правительство вскоре должно указать в бюджете на следующий год расчетный курс. И поэтому могут быть изменения. Плотников считает, что курс доллара будет ориентировочно составлять 42 гривны за доллар.
То, что до 15 сентября должны принять проект государственного бюджета, я думаю, что с точки зрения самого бюджета статьи расходов не должны влиять на курсовые изменения,
– добавил Алексей Плотников.
Что действительно может повлиять на курс
- Введение Нацбанком курсового коридора,
- Прекращение международной финансовой помощи,
- Неудачи на поле сражения и ситуация с экспортом зерна.
А во время разговора с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал, что последние две недели на валютном рынке были неспокойными. Все по ряду причин:
- резко сократилось количество "открытых" обменных пунктов, которые в структуре наличных валютных операций занимают до 40 - 50% наличного рынка;
- курсовой скачок, превзошедший все возможные прогнозы: кое-где наличный курс прибавил к 1,5 – 2 гривен;
- регулятор принял ряд “стабилизирующих” мер, чтобы сбалансировать спрос и предложение.