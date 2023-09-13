Почему произошла задержка законопроекта

С 1 октября вступит в силу запрет на продажу сигарет и алкоголя в duty-free, целью которого является разрушение схем уклонения от налогообложения НДС и акцизного налога под видом совершения операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли.

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Интересно, что запрет должен был заработать еще 1 сентября. Соответственно, такая задержка дает больше времени схемникам, у которых есть еще целый месяц для того, чтобы заработать незаконно миллионы гривен.

Во время разговора с 24 Каналом член Украинского совета бизнеса Михаил Непран рассказал, что если произошла такая задержка, то она не случайна. Хотя, как отмечает эксперт, это объясняют тем, что произошла техническая ошибка.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Есть разные версии: начиная от технического сбоя и заканчивая тем, что кто-то пролоббировал свои интересы. Поэтому может быть любая история по этой ситуации.

Стоимость этого вопроса ежегодно:

на черном рынке по всей Украине – от 10 до 17 миллиардов гривен,

через duty-free – от 4 до 9 миллиардов гривен.

Как рассказал 24 Каналу Даниил Гетманцев, такая отсрочка произошла из-за технической задержки с подписанием в Офисе Президента.

Даниил Гетманцев Председатель комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Да, нам бы хотелось, чтобы законопроект заработал как можно раньше. Плюс месяц работы схемы это плохо, но не критично. В целом от разных схем на рынке табака бюджет теряет до 20 миллиардов гривен ежегодно.

Время для схемщиков или не совсем

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, в сентябре произошла задержка из-за несвоевременной публикации завизированного президентом Украины соответствующего закона в парламентской газете "Голос Украины".

Напоминаем, что соответствующий закон о запрете Верховная рада приняла 10 августа 2023, а уже 30 августа документ завизировал глава государства. Вступает в силу законопроект с первого числа месяца, следующего за месяцем публикации.

Должны были сразу опубликовать, но магия – на публикацию в "Голосе Украины" его дали только 2 сентября. То есть он вступит в силу не с 1 сентября, а только с 1 октября,

– добавляет Ярослав Железняк.

Еще весной Железняк заметил, что согласно данным отчета Kantar по нелегальному рынку табачных изделий, общий объем в Украине в феврале достиг 20,2%, а это поддельная продукция, контрабанда и нелегально проданные сигареты. И почти половина из них, а это 10,8%, это нелегально проданная продукция с маркировками Duty Free.

Впрочем, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты не согласен с тем, что этот месяц будет выгоден для схемщиков. Ведь если будет желание власти остановить, то это можно сделать даже не дожидаясь.

Если я не ошибаюсь, то, по словам нардепа Ярослава Железняка, ежемесячно благодаря duty-free схемщики могут зарабатывать до 4 миллиардов гривен. Здесь многое будет зависеть от того, есть ли желание остановить этот процесс. Если есть, то таких убытков можно избежать,

– говорит Михаил Непран.

Как работает схема с duty-free

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по незаконному обороту табачных изделий еще в мае этого года обнаружила схему duty-free.

Следовательно, выяснилось, что в наземных пунктах пропуска люди покупают где-то 30 – 35 пачек сигарет на один чек, а вот в других – 5 – 7 пачек.

Важно! На человека при допустимых нормах при пересечении границы разрешено только 2 пачки. Таким образом, количество произведенных сигарет duty free и проданных отличается на сотни тысяч пачек.