Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 14 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,7 гривны (+20 копеек против 13 сентября), а продажа – 38,3 гривны (+10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,65 гривны (+25 копеек), а продают в среднем по 41,3 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,72 гривны (+1 копейка), а продажа – 38,35 гривны (+24 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,6 гривны (-19 копеек), а продажа – 41,36 гривны (+30 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (+5 копеек), а продажа – 38,23 гривны (+11 копеек).
- Евро покупают за 40,95 гривны (+13 копеек), а продают за 41,2 гривны (+15 копеек).
Каким будет курс
Банкирша Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что из-за повышенного спроса на валюту курс вырос на прошлой неделе. Он был на уровне 37,7 – 37,8 гривны за доллар.
Впрочем, на этой неделе экспертка спрогнозировала, что курс может достичь до 38,1 гривны.
А вот в течение этой недели стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах 37,5 – 38,1 гривны за доллар.
Интересно, что, по мнению банкирши, сейчас есть все предпосылки для снижения стоимости на наличном рынке.