Курс валют в банках

По данным "Минфина", 14 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,7 гривны (+20 копеек против 13 сентября), а продажа – 38,3 гривны (+10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,65 гривны (+25 копеек), а продают в среднем по 41,3 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,72 гривны (+1 копейка), а продажа – 38,35 гривны (+24 копейки), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продажа – (+24 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,6 гривны (-19 копеек), а продажа – 41,36 гривны (+30 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (+5 копеек), а продажа – 38,23 гривны (+11 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+11 копеек). Евро покупают за 40,95 гривны (+13 копеек), а продают за 41,2 гривны (+15 копеек).

Каким будет курс

Банкирша Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что из-за повышенного спроса на валюту курс вырос на прошлой неделе. Он был на уровне 37,7 – 37,8 гривны за доллар.

Впрочем, на этой неделе экспертка спрогнозировала, что курс может достичь до 38,1 гривны.