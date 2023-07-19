Кто может получить помощь

Получить помощь могут уязвимые категории ВПЛ и вернувшиеся к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.

Заметьте! На помощь могут рассчитывать только те семьи, которые раньше не получали денег от международных организаций и их совокупный доход. менее 5 400 гривен на человека.

Также они должны относиться к следующим категориям:

переселенцы, переместившиеся после 24 февраля 2022;

лица, не выезжавшие после 24 февраля, но пострадавшие от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской или Херсонской областях (список может быть дополнен);

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, и уже вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

Кроме этого, такие лица должны иметь что-то из следующего списка категорий уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей с детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (лица с инвалидностью, лица с хроническими заболеваниями и т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Если человек относится к таким категориям, он должен подтвердить это документально. После рассмотрения ее заявки на карточку насчитают 2 200 за человека. Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев.

Как подать заявку

Чтобы подать заявку, нужно обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту" (адреса и часы приема можно посмотреть по этой ссылке ). Также можно позвонить по телефону 0 800 307 711 или воспользоваться их телеграмм-каналом.

Если вы зарегистрированы из УВКБ ООН и не получали денежную помощь от другой организации, вы получите смс-сообщение не менее месяца через дату регистрации на денежную помощь УВКБ ООН. Если через два месяца выплаты не будет, позвоните по горячей линии УВКБ ООН или оставьте сообщение в Telegram-канале,

– отметили в организации.

Чтобы подать заявление с собой, нужно иметь оригиналы следующих документов от каждого члена семьи:

налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя (карточки есть Помощь не подходят);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Обратите внимание! В "Праве на защиту" подчеркнули, что для них не требуется ваш CVV-код, поэтому сотрудники организации не имеют права его у вас требовать.