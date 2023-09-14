Кому нададуть грошову допомогу

Миколаївська міськрада у співпраці з ООН запровадили грошову допомогу для малозабезпечених громадян та багатодітних сімей. Кошти будуть доступні виключно для жителів Миколаївщини.

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Соціальна виплата надаватиметься щомісяця у розмірі 1 500 гривень на кожного члена родини. Кошти почнуть виплачувати, починаючи з цього тижня. Загалом, надавати допомогу громадянам планують протягом наступних 4 місяців. Документи для оформлення виплат приймаються у міських територіальних центрах соціального обслуговування.

Яку ще допомогу від ООН отримують українці

Доплата для пенсіонерів

Пенсіонери на визначених урядом територіях можуть отримати доплату. Надбавка надається при умові, що пенсійні виплати громадянина, менш як 3 000 гривень і рівна різниці між цією сумою і розміром пенсії.

Тобто, якщо ви отримуєте 2 500 гривень, ваша доплата – 500 гривень.

Допомога під час опалювального сезону

В ООН вирішили допомогти українцям легше пережити наступну зиму. Допомога надаватиметься адресно. За ці кошти мають відбутися ремонтні роботи або ж забезпечення громадян необхідними засобами для опалення. Йдеться про жителів прифронтових територій.

Виплати для колишніх переселенців

Громадяни, які повернулися з-за кордону або з інших областей України на небезпечні (прифронтові) території мають право отримати грошову допомогу від ООН, за умови, що інші міжнародні виплати, вони не отримували. До уваги береться і сукупний дохід родини, який не має перевищувати 5 400 гривень.

Зауважте! Українці, що стали вимушеними внутрішніми переселенцями, можуть отримати виплати у розмірі 2 000 гривень – дорослі, 3 000 гривень – діти та громадяни з інвалідністю. Як тільки особа повертається, на її місце проживання, грошова допомога анулюється, оскільки статус ВПО не є дійсним.