Допомога ООН для українців

ООН вирішила запровадити допомогу для українців взимку. Оголошення про збір коштів на потреби українського народу оголосив – речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

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Ця допомога буде надаватися у опалювальний сезон.

Ініціатива виникла через те, що внаслідок російських терористичних атак було пошкоджено підприємства, життєво-необхідні комунікації та критичну інфраструктуру. В Україні є населені пункти, де відновити водопостачання, електропостачання чи газопостачання немає можливості, через активні бойові дії. Навіть на звільнених територіях досі є люди, які не мають газу чи води, внаслідок ворожих обстрілів.

Людям буде надаватися адресна допомога. Сума траншу становить – 268 мільйонів доларів. Цю виплату отримають понад 1,3 мільйона українців.

Яку допомогу отримують українці

Для українців, що постраждали внаслідок військових дій, український уряд запровадив фінансову допомогу:

2 000 гривень – особи старше 18 років;

3 000 гривень – діти, громадяни з інвалідністю.

Це щомісячні виплати для ВПО – осіб, які були вимушені покинути фактичне місце проживання через війну.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС українці можуть отримати виплату 5 000 гривень.

Зауважте! Ця допомога надається виключно тим українцям, які під час теракту знаходилися у постраждалих регіонах, йдеться і про жителів окупованих територій, які змогли потрапити на підконтрольну Україні землю.

Також, власники постраждалих сільських господарств зможуть отримати виплату до 100 000 гривень, як компенсацію втраченого врожаю.