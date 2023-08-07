Хто з сільських жителів отримає допомогу від держави

Шмигаль заявив, що допомогу отримають жителі Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Держава компенсує знищений врожай у еквіваленті 3 300 гривень за сотку землі.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило і люди втратили свої городи та врожай. Допомагатимемо. Передбачаємо виплати у розмірі 3 300 гривень за втрачений урожай овочів на кожній сотні земельної ділянки приватного городу.

На цю ініціативу уряд виділив 271 мільйон гривень. Шмигаль наголошує, що сума допомоги на одну ділянку буде не більше 100 тисяч гривень.

Нагадаємо! Внаслідок підриву Каховської ГЕС було затоплено 17 населених пунктів. Зараз на місці водосховища утворюється пустеля. За оцінками експертів, для відновлення дамби потрібно мінімум 6 років.

Щоб отримати вказані виплати, ви маєте підтвердити право власності на пошкоджену ділянку та засвідчити загибель власного врожаю.

Допомога для українців під час війни

На час воєнного стану уряд запровадив декілька видів допомог для Українців. До благодійності також доучилися і міжнародні організації.

Зокрема, ООН запровадили грошову допомогу у розмірі 6 600 гривень усім українцям, які постраждали від війни. Виплати відбуватимуться у 3 етапи.

Яку допомогу запровадила Україна для постраждалих від війни

Виплати для ВПО

2 000 гривень – дорослі від 18 років;

3 000 гривень – інвалідам та дітям, до 18 років.

Проєкт "Прихисток"

Завдяки цій ініціативі переселенці можуть легко знайти для себе житло у різних куточках України.

Спрощення отримання соціальних виплат

У першу чергу це стосується саме ВПО. Відтепер українці, що отримали статус переселенця, можуть отримати субсидію набагато легше. До того ж родина, що безкоштовно поселила у себе ВПО, також має право на компенсацію комунальних послуг.