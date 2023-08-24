Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, у бюджет України у 2024 році включено індексації пенсійних виплат. Тобто збільшення пенсій, вірогідно, таки відбудеться.

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Про це заявила міністерка Жолнович в ефірі телемарафону – повідомляє 24 Канал.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Ми плануємо, тобто ми зараз формуємо наш бюджетний запит, якраз зараз відпрацьовуємо його максимально і плануємо подати відповідні цифри для того, щоб говорити щонайменше про таку ж саму індексацію, як була в цьому році.

Розмір пенсій в Україні зараз

Під час останньої індексації у березні 2023 року розмір мінімальних виплат для деяких категорій населення підвищився на суму від 100 до 1 500 гривень.

Загалом розмір пенсії зріс на 688,85 гривні, це – 14,9% 5. В середньому зараз українці отримують 5 311,44 гривні.

Зауважте! Інфляція з початку 2023 року в Україні становить 4,6%.

Скільки отримують пенсіонери: