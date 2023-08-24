Будет ли повышение пенсий в 2024 году

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в бюджет Украины в 2024 году включена индексация пенсионных выплат. То есть увеличение пенсий, вероятно, произойдет.

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Об этом заявила министерша Жолнович в эфире телемарафона – сообщает 24 Канал.

Оксана Жолнович

Министерство социальной политики

Мы планируем, то есть мы сейчас формируем наш бюджетный запрос, как раз сейчас отрабатываем его максимально и планируем подать соответствующие цифры для того, чтобы говорить по меньшей мере о такой же индексации, как была в этом году.

Размер пенсий в Украине сейчас

В последней индексации в марте 2023 года размер минимальных выплат для некоторых категорий населения повысился на сумму от 100 до 1 500 гривен.

В целом размер пенсии вырос на 688,85 гривны, это – 14,9%. 5. В среднем сейчас украинцы получают 5 311,44 гривны.

Сколько получают пенсионеры:

  • 0,6% пенсионеров имеют пенсию – 1 227,80 гривны;
  • 29,5% имеют от 2 001 до 3 000 гривен;
  • 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.
  • 15% – от 4 001 до 5 000 гривен.
  • 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.
  • 10,4% - более 10 000 гривен.