Будет ли повышение пенсий в 2024 году
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в бюджет Украины в 2024 году включена индексация пенсионных выплат. То есть увеличение пенсий, вероятно, произойдет.
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Об этом заявила министерша Жолнович в эфире телемарафона – сообщает 24 Канал.
Мы планируем, то есть мы сейчас формируем наш бюджетный запрос, как раз сейчас отрабатываем его максимально и планируем подать соответствующие цифры для того, чтобы говорить по меньшей мере о такой же индексации, как была в этом году.
Размер пенсий в Украине сейчас
В последней индексации в марте 2023 года размер минимальных выплат для некоторых категорий населения повысился на сумму от 100 до 1 500 гривен.
В целом размер пенсии вырос на 688,85 гривны, это – 14,9%. 5. В среднем сейчас украинцы получают 5 311,44 гривны.
Сколько получают пенсионеры:
- 0,6% пенсионеров имеют пенсию – 1 227,80 гривны;
- 29,5% имеют от 2 001 до 3 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен.
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 10,4% - более 10 000 гривен.