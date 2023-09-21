Що буде з цінами на електроенергію
Тариф на електроенергію становить – 2,64 гривні за кіловат-годину. У Міненерго повідомили, що під час опалювального сезону його збільшувати не планують.
Читайте також Уже без боргів: Нафтогаз вийшов з дефолту
Проте цієї вартості не вистачає для того, щоб покривати витрати на підтримування роботи енергетичної системи. Деякі експерти вважають, що вартість для населення має становити понад 5 гривень за кіловат-годину.
Ціни воду не зміняться
Підвищення тарифів на воду у жовтні чекати не варто. Проте у НКРЕКП неодноразово наголошували на дефіциті коштів, який спричинений несправедливими цінами на воду.
Чи зміняться тарифи на газ
Голова Нафтогазу Олексій Чернишов розповів, що ціни на газ для населення залишаться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Компанія обслуговує близько 98% населення.
Хочу усіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною – це 7,96 гривні, тобто та, яка була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго.
Проте варто зазначити, що окрім Нафогазу в Україні є й інші постачальники. Проте підвищувати ціни вони теж не будуть.