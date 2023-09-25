Украина впервые проживет зиму на собственном газе
Алексей Чернышев рассказал, что расчеты "Нафтогаза" подтверждают возможность комфортно прожить зиму для украинцев на собственном газе.
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Хочу напомнить, что мы увеличиваем объем газа собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году "Нефтегаз" пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность.
Он отметил, что украинцам удастся пережить зиму без увеличения тарифов на газ и дефицит.
Мы абсолютно уверенно смотрим в предстоящую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Следовательно, прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение,
– добавил он.
Изменятся ли цены на газ для населения
Цены на газ останутся на том же уровне, что и сейчас, рассказал Чернышев.
Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7,96 гривны, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго,
– объяснил глава Нафтогаза.
Правительство продолжило возложение специальных обязанностей, приняв постановление.
Таким образом, газ для предприятий ТКЭ будет поставляться по цене 7,42 гривны за кубометр,
– добавил он.
К слову, цены у других поставщиков тоже не будут меняться.