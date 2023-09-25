Украина впервые проживет зиму на собственном газе

Алексей Чернышев рассказал, что расчеты "Нафтогаза" подтверждают возможность комфортно прожить зиму для украинцев на собственном газе.

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Алексей Чернышев Глава НАК "Нафтогаз Украины" Хочу напомнить, что мы увеличиваем объем газа собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году "Нефтегаз" пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность.

Он отметил, что украинцам удастся пережить зиму без увеличения тарифов на газ и дефицит.

Мы абсолютно уверенно смотрим в предстоящую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Следовательно, прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение,

– добавил он.

Напомним! В 2023 году АО "Укргаздобыча" поставило цель увеличить добычу природного газа на 1 миллиард кубометров - до 13,5 миллиарда кубометров.

Изменятся ли цены на газ для населения

Цены на газ останутся на том же уровне, что и сейчас, рассказал Чернышев.

Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7,96 гривны, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго,

– объяснил глава Нафтогаза.

Правительство продолжило возложение специальных обязанностей, приняв постановление.

Таким образом, газ для предприятий ТКЭ будет поставляться по цене 7,42 гривны за кубометр,

– добавил он.

К слову, цены у других поставщиков тоже не будут меняться.