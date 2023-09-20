Що треба, щоб пережити зиму без відключень

Енергетична система зможе нормально пережити зиму, за умови відсутності обстрілів з боку Росії. В іншому випадку все залежатиме від сил ППО.

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Дмитро Сахарук Виконавчий директор ДТЕК Якщо зараз вивести за дужки ракетні чи дронові обстріли, то в принципі ми маємо пройти зиму нормально. Без таких глобальних викликів, які були минулої зими. Але якщо ввести сюди обстріли, то тут виникають питання. Тому що не ясно яким чином все це буде відбуватися.

На його думку, дуже важливо аби ППО працювало по максимуму і збивало якомога більше ворожих дронів.

Тому що, на жаль, станції, трансформаторні підстанції вони не призначені до того, щоб витримати удари ракет та дронів. Тому тут, скажімо так, на стороні ППО завдання збивати по максимуму все, що буде летіти на наші енергетичні об'єкти. Тому що можна банально не зберегти все те, що ми зробили як енергетики протягом останніх 6 місяців,

– пояснив він.

Нагадаємо! Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, що зимові удари Росії по нашій енергосистемі не будуть несподіванкою.

Який найгірший сценарій для енергетики

Голова "Укренерго" розповів, що спрогнозувати наслідки російських обстрілів зимою досить важко, проте існує найгірший сценарій.

Володимир Кудрицький Голова "Укренерго" Якщо говорити про сценарій без обстрілів, то ми розуміємо яким чином покривати взимку це споживання. Але обстріли можуть сильно переформатувати ситуацію. Тому ми повинні бути готовими до найгірших сценаріїв. В чому полягає найгірший сценарій? Це повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми.

Щоб швидко ремонтувати потенційні пошкодження нині готуються я обладнання, запас матеріалів та схеми живлення споживачів.

Ми – це не тільки "Укренерго", а й енергетики в цілому. Тобто ми на своїй стороні готуємося якомога краще протидіяти цим атакам та відновлювати системи,

– пояснив він.

До слова, активна підготовка до опалювального сезону триває і в сфері ППО.