Підсилення української ППО протягом останнього року може дати свої результати. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що Росії буде складно досягнути більших результатів, ніж це було минулого сезону.

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Чи зможе Росія занурити Україну в темряву

На останньому засіданні "Рамштайн" 19 вересня глава Пентагону Ллойд Остін багато говорив про необхідність посилення систем ППО в Україні. Протягом останнього року партнери справді надають нам багато допомоги, яка допомагає захищати небо. Незабаром необхідність в системах ППО знову збільшиться.

Ворог готує посилення атак на об'єкти критичної інфраструктури, яка насамперед покликана забезпечувати цивільні потреби, і хоче спробувати влаштувати блекаут цього року. Я не бачу перспектив і умов, за яких Росії це може вдатися з більшими результатами, ніж це було торік,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Одна з причин, чому Росії може не вдатися занурити Україну в темряву, як це було минулого року, якраз продовження зміцнення української системи протиповітряної оборони.

"Звичайно, нам потрібні додаткові батареї Patriot насамперед для протидії балістичним ракетам – бодай, аби прикрити зони над містами-мільйонниками. Це одне із пріоритетних завдань, але на це потрібен час", – зауважив Мусієнко.

Якби Україна мала близько 12 батарей Patriot – це б не залишило російським окупантам шансів для того, щоб досягнути результатів, на які вони розраховують.

Олександр Мусієнко про можливі блекаути цьогоріч: дивитись відео

ППО в Україні постійно зміцнюють

Посилювати українську протиповітряну оборону почали з жовтня 2022 року. Тоді під час засідання "Рамштайну" було оголошено, що Україна має отримати серйозну ефективну ешелоновану систему ППО.

"Практично на кожному "Рамштайн" після того на порядку денному є посилення ППО", – підкреслив Мусієнко.

Patriot в Україні

Зенітно-ракетний комплекс Patriot з'явився в Україні приблизно у квітні цьогоріч. 19 квітня цю інформацію підтвердив тодішній міністр оборони Олексій Резніков.

За допомогою цих систем у травні над Києвом вдалось збити гіперзвукову ракету "Кинджал" – це був перший випадок знешкодження такої повітряної цілі.

А ось зробити навпаки не вдасться, хоч росіяни намагались і навіть заявляли, що "Кинджалом" знищили Patriot. Насправді це неможливо через те, що Patriot – це система або ж дивізія. Вона складається не просто з однієї установки, яку можна знищити одним ударом.

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