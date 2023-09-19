За словами Рустема Умєрова, його тепло привітали всі партнери, міністр оборони США Ллойд Остін. А генерала Марка Міллі, який іде у відставку, новий міністр оборони України Умєров назвав найбільшим другом України.

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На чому варто зосередитись Україні

Наша держава представила ініціативу зі створення коаліції можливостей. Її основною метою буде підготовка Збройних сил України до післявоєнного функціонування.

Для цього Міністерство оборони виділило 5 кластерів, які потребують першочергової уваги, – ППО, артилерія, авіація, ВМС і бронетехніка,

– сказав міністр оборони.

"Рамштайн" коаліцій

Також Україна оголосила про створення IT-коаліції.

Ми провели стартову зустріч, підписали декларацію разом з Естонією, Люксембургом та іншими країнами. Мета IT-коаліції – створення безпечної та стійкої IT-інфраструктури для Сил оборони,

– повідомив Умєров.

Партнери пообіцяли підтримати нас танками, ракетами, боєприпасами та обладнанням для розмінування. Україна буде приділяти особливу увагу винищувачам F-16, навчанню персоналу і допомозі у створенні інфраструктури. Натомість Рустем Умєров поділився даними про ситуацію на фронті і те, як ЗСУ готуються воювати взимку. За його словами, наші воїни не планують зупинятися в холодний період та налаштовані звільняти окуповані території і надалі.

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Скоро будуть "Абрамси"

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час 15 засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн". "Танки M1 Abrams, які Сполучені Штати раніше зобов'язалися поставити, незабаром потраплять в Україну", – повідомив він. До того Остін заявив, що на цьому засіданні зустрінеться з коаліцією партнерів з близько 50 держав, щоб обговорити війну в Україні, безпекову допомогу та посилити підтримку нашої держави в її боротьбі із захисту суверенітету.