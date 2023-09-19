По словам Рустема Умерова, его тепло приветствовали все партнеры, министр обороны США Ллойд Остин. А генерала Марка Милли, который уходит в отставку, новый министр обороны Украины Умеров назвал самым большим другом Украины.

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На чем следует сосредоточиться Украине

Наше государство представило инициативу по созданию коалиции возможностей. Ее основной целью будет подготовка Вооруженных сил Украины к послевоенному функционированию.

Для этого Министерство обороны выделило 5 кластеров, нуждающихся в первоочередном внимании, – ПВО, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника,

– сказал министр обороны.

"Рамштайн" коалиций

Также Украина объявила о создании IT-коалиции.

Мы провели стартовую встречу, подписали декларацию вместе с Эстонией, Люксембургом и другими странами. Цель IT-коалиции – создание безопасной и устойчивой IT-инфраструктуры для сил обороны,

– сообщил Умеров.

Партнеры пообещали поддержать нас танками, ракетами, боеприпасами и оборудованием для разминирования. Украина будет уделять особое внимание истребителям F-16, обучению персонала и помощи в создании инфраструктуры. Рустем Умеров поделился данными о ситуации на фронте и о том, как ВСУ готовятся воевать зимой. По его словам, наши воины не планируют останавливаться в холодный период и настроены освобождать оккупированные территории и дальше.

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Скоро будут "Абрамсы"

Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин во время 15-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн". "Танки M1 Abrams, которые Соединенные Штаты ранее обязались поставить, вскоре попадут в Украину", – сообщил он. До этого Остин заявил, что на этом заседании встретится с коалицией партнеров из около 50 государств, чтобы обсудить войну в Украине, помощь в сфере безопасности и усилить поддержку нашего государства в его борьбе по защите суверенитета.