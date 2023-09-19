Кроме того, министр отметил, что в скором времени Украине передадут танки M1 Abrams. Об этом стало известно из его речи во время 15 заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн".

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Ллойд Остин поблагодарил Резникова и анонсировал передачу танков Abrams

"Я хочу начать со слов благодарности Алексею Резникову за его тяжелый труд и самоотверженность – и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире", – заявил Ллойд Остин во время речи. Он также добавил, что США присоединяются к обучению украинских пилотов на самолетах F-16 и анонсировало передачу танков M1 Abrams в ближайшее время.

Я также рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые Соединенные Штаты ранее обязались поставить, скоро попадут в Украину.

– сказал Ллойд Остин.

Отметим, что 19 сентября на авиабазе США Рамштайн в Германии проходит 15 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Главой встречи является министр обороны США. Накануне Остин заявил, что на этом заседании он встретится с коалицией партнеров из около 50 государств, чтобы обсудить войну в Украине, помощь в сфере безопасности и усилить поддержку Украины в борьбе по защите суверенитета.