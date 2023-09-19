Крім того, міністр зазначив, що скоро Україні передадуть танки M1 Abrams. Про це стало відомо з його промови під час 15 засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".

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Ллойд Остін подякував Резнікову та анонсував передачу танків Abrams

"Я хочу почати зі слів подяки Олексію Резнікову за його важку працю та самовідданість — і за все, що він зробив для вільної України в безпечному світі", – заявив Ллойд Остін під час промови. Він також додав, що США долучаються до навчання українських пілотів на літаках F-16 та анонсував передачу танків M1 Abrams найближчим часом.

Я також радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати раніше зобов’язалися поставити, незабаром потраплять в Україну,

– сказав Ллойд Остін.

Зауважимо, що 19 вересня на авіабазі США "Рамштайн" в Німеччині проходить 15 засідання Контактної групи з питань оборони України. Головою зустрічі є міністр оборони США. Напередодні Остін заявив, що на цьому засіданні він зустрінеться з коаліцією партнерів з близько 50 держав, щоб обговорити війну в Україні, безпекову допомогу та посилити підтримку України в боротьбі із захисту суверенітету.