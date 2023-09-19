Американский генерал Милли прокомментировал замечания Зеленского о том, что помощь поступает слишком поздно. Он сделал это во время выступления на "Рамштайне", где от Украины впервые выступал новый министр обороны Рустем Умеров

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В замечании нет ничего удивительного

Милли сказал, что сам не слышал, чтобы Зеленский говорил что-нибудь подобное, однако в этом нет ничего удивительного.

Когда вы ведете борьбу, вы видите, что все поступает немного поздно. Когда в ваш дом кто-то врывается, то полиция тоже приезжает немного поздно,

– объяснил генерал.

Он добавил, что от себя США и страны Европы делают все, что от них зависит, чтобы помощь оказывалась вовремя, однако удовлетворить все проблемы просто невозможно.

Важно помнить, что время занимает также и сбор помощи, и пересечение границ, и доставка к линии фронта. Однако Марк Милли сказал, что помощь Украине будет предоставляться столько, сколько это потребуется.

Марк Милли прокомментировал контрнаступление Украины