Ранее генерал убеждал, что для полной победы необходимо больше времени. На территории Украины находится как минимум 200 тысяч россиян – всех их необходимо выгнать из оккупированных земель.

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Украина продолжает двигаться вперед

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на брифинге после заседания "Рамштайна" подчеркнул, что война на бумаге и в реальной жизни значительно отличается. В реальной жизни воюют настоящие люди. Они идут в атаку и могут попадать на минные поля.

Но контрнаступление продолжается, украинцы проникли через несколько линий российской обороны. Главное — никто не будет останавливаться, пока не будет достигнута главная цель,

– акцентировал генерал.

Несмотря на эти проблемы, ВСУ удалось освободить более половины оккупированных россиянами земель. Милли заявил, что Украина продолжает добиваться успеха и по состоянию на сегодня деоккупировала 54% захваченных территорий.

Какое состояние контрнаступления