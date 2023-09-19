Ранее генерал убеждал, что для полной победы необходимо больше времени. На территории Украины находится как минимум 200 тысяч россиян – всех их необходимо выгнать из оккупированных земель.
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Украина продолжает двигаться вперед
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на брифинге после заседания "Рамштайна" подчеркнул, что война на бумаге и в реальной жизни значительно отличается. В реальной жизни воюют настоящие люди. Они идут в атаку и могут попадать на минные поля.
Но контрнаступление продолжается, украинцы проникли через несколько линий российской обороны. Главное — никто не будет останавливаться, пока не будет достигнута главная цель,
– акцентировал генерал.
Несмотря на эти проблемы, ВСУ удалось освободить более половины оккупированных россиянами земель. Милли заявил, что Украина продолжает добиваться успеха и по состоянию на сегодня деоккупировала 54% захваченных территорий.
Какое состояние контрнаступления
- Марк Милли отмечает, что перед Украиной стоит непростая задача, ведь линия фронта большая, дальше ВСУ ожидает ухудшение погодных условий. Он не видит предпосылок к быстрому окончанию войны – по крайней мере, на этом этапе борьбы.
- Однако систематически украинские военные продолжают выбивать врага. В частности, недавно ВСУ освободили сразу два важных населенных пункта в Донецкой области – Андреевку и Клещеевку. Россияне будут вынуждены отступать еще дальше, они ведь не смогут удерживать юго-западный сектор.
- Президент подчеркнул, что, несмотря на огромное количество российских войск, Украина все же сможет преодолеть линии обороны оккупантов. Зеленский пока не может публично сказать, где и когда это произойдет. Это нелегкий путь, однако ВСУ уже знают, где "мощно прорвать".