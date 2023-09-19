Раніше генерал переконував, що для повної перемоги необхідно більше часу. На території України перебуває принаймні 200 тисяч росіян – всіх їх необхідно вигнати з окупованих земель.
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Україна продовжує рухатися вперед
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на брифінгу після засідання "Рамштайну" наголосив, що війна на папері і в реальному житті значно відрізняється. У реальному житті воюють справжні люди. Вони йдуть в атаку та можуть наражатися на мінні поля.
Але контрнаступ триває, українці проникли через кілька ліній російської оборони. Головне — ніхто не буде зупинятися, поки не буде досягнуто головної мети,
– акцентував генерал.
Попри ці проблеми, ЗСУ вдалося звільнити понад половину окупованих росіянами земель. Міллі заявив, що Україна продовжує досягати успіху і станом на сьогодні деокупувала 54% захоплених територій.
Який наразі стан контрнаступу
- Марк Міллі наголошує, що перед Україною стоїть непроста задача, адже лінія фронту велика, далі на ЗСУ чекає погіршення погодних умов. Він не бачить передумов до швидкого закінчення війни – принаймні на цьому етапі боротьби.
- Однак систематично українські військові продовжують вибивати ворога. Зокрема, нещодавно ЗСУ звільнили одразу два важливих населених пункти на Донеччині – Андріївку та Кліщіївку. Росіяни будуть змушені відступати ще далі, адже вони не зможуть утримувати південно-західний сектор.
- Президент наголосив, що попри величезну кількість російських військ, Україна все ж зможе подолати лінії оборони окупантів. Зеленський наразі не може публічно сказати, де та коли це відбудеться. Це нелегкий шлях, проте ЗСУ наразі вже знають, де "потужно прорвати".