Раніше генерал переконував, що для повної перемоги необхідно більше часу. На території України перебуває принаймні 200 тисяч росіян – всіх їх необхідно вигнати з окупованих земель.

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Україна продовжує рухатися вперед

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на брифінгу після засідання "Рамштайну" наголосив, що війна на папері і в реальному житті значно відрізняється. У реальному житті воюють справжні люди. Вони йдуть в атаку та можуть наражатися на мінні поля.

Але контрнаступ триває, українці проникли через кілька ліній російської оборони. Головне — ніхто не буде зупинятися, поки не буде досягнуто головної мети,

– акцентував генерал.

Попри ці проблеми, ЗСУ вдалося звільнити понад половину окупованих росіянами земель. Міллі заявив, що Україна продовжує досягати успіху і станом на сьогодні деокупувала 54% захоплених територій.

Який наразі стан контрнаступу