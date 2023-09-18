Звільнена Кліщіївка тривалий час частково була сірою зоною, частину її території контролювали ЗСУ, а на іншій перебували підрозділи російських окупаційних військ. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що росіяни далі намагатимуться контратакувати та відбивати позиції.

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Чим важлива Кліщіївка

Для окупантів цей населений пункт, так само як і недавно звільнена Андріївка, є дуже важливим. Втрачаючи контроль над Кліщіївкою, росіяни у перспективі повністю втрачають південно-західний сектор.

Логістична артерія, яка поєднує між собою Горлівку та Бахмут, буде втрачена найближчим часом, тому що не маючи Кліщіївки, Андріївки, а на підході й Курдюмівка, росіяни не зможуть утримувати територію по правий фланг від цієї траси,

– розповів Олександр Коваленко.

Він додав, що росіяни будуть змушені поступово відходити й цього вже ніяк не зупинити.

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