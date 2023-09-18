Освобожденая Клещеевка долгое время частично являлась серой зоной, часть ее территории контролировали ВСУ, а на другой находились подразделения российских оккупационных войск. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что россияне будут дальше пытаться контратаковать и отбивать позиции.
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Чем важна Клещеевка
Для оккупантов этот населенный пункт, так же как и недавно освобожденная Андреевка, очень важен. Теряя контроль над Клещеевкой, россияне в перспективе полностью теряют юго-западный сектор.
Логистическая артерия, объединяющая между собой Горловку и Бахмут, будет потеряна в ближайшее время, потому что не имея Клещеевки, Андреевки, а на подходе и Курдюмовка, россияне не смогут удерживать территорию по правому флангу от этой трассы.
– рассказал Александр Коваленко.
Он прибавил, что россияне будут вынуждены постепенно отходить и этого уже никак не остановить.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" о значении Клещеевки: смотрите видео
Силы обороны взяли под контроль Клещеевку: что известно
- Украинские защитники 17 сентября освободили Клещеевку от российских оккупантов. В освобождении села принимали участие бойцы бригады Национальной полиции "Лють" вместе с воинами 80-й ОДШБр и 5-й ОШБр. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, заметив, что битва за населенный пункт была тяжелой.
- Начальник прес-сслужбы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш подчеркнул, что наши воины получили для себя плацдарм, который позволит продолжать наступление. Благодаря освобождению Клещеевки можно будет контролировать логистические маршруты, через которые идут поставки в Бахмут.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр в своих соцсетях поблагодарила воинов, освобождавших населенный пункт от оккупантов. Она добавила, что враг все-таки стремится вернуть утраченные позиции, потому нашим защитникам приходится отбивать вражеские атаки.