Освобожденая Клещеевка долгое время частично являлась серой зоной, часть ее территории контролировали ВСУ, а на другой находились подразделения российских оккупационных войск. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что россияне будут дальше пытаться контратаковать и отбивать позиции.

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Чем важна Клещеевка

Для оккупантов этот населенный пункт, так же как и недавно освобожденная Андреевка, очень важен. Теряя контроль над Клещеевкой, россияне в перспективе полностью теряют юго-западный сектор.

Логистическая артерия, объединяющая между собой Горловку и Бахмут, будет потеряна в ближайшее время, потому что не имея Клещеевки, Андреевки, а на подходе и Курдюмовка, россияне не смогут удерживать территорию по правому флангу от этой трассы.

– рассказал Александр Коваленко.

Он прибавил, что россияне будут вынуждены постепенно отходить и этого уже никак не остановить.

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