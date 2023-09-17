В это воскресенье, 17 сентября, стало известно, что украинские защитники освободили Клещеевку. Об этом сообщили в своих соцсетях Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.
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Что сказала 80 отдельная десантно-штурмовая бригада
Бойцы сообщили, что Клещеевка окончательно освобождена от российских захватчиков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".
Но противник постоянно пытается нанести максимальный вред нашим воинам и работает со всех возможных средств огневого поражения. Искренне благодарим волонтеров и волонтерские организации, которые являются надежным тылом для нас!
– говорится в сообщении.
Украинские воины подчеркнули, что они стоят крепко, и поблагодарили за постоянную помощь и поддержку.
Бойцы записали обращение из Клещеевки: видео 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Что сказала Объединенная штурмовая бригада "Лють"
Бойцы из этой бригады написали, что Клещеевка – наша. Они вместе с побратимами из Сил обороны вернули украинский флаг над освобожденным селом.
Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и победу, воины шаг за шагом боролись за нашу землю! Работа продолжается, идем к победе вместе! Все будет Украина,
– сказали наши защитники.
Также бойцы поделились фотографией.
Так выглядит Клещеевка после агрессии России / Фото бригады "Лють"
Что сказал Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своих соцсетях прокомментировал освобождение населенного пункта. Он написал, что Клещеевка – это Украина.
Спасибо воинам за деоккупацию украинской земли,
– заявил глава ОП.
Информацию об освобождении Клещеевки подтвердил "Суспильному" начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что это село расположено в 7 километрах от Бахмута.
Почему Клещиевка важна для оккупантов
- Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш в комментарии 24 Каналу объяснил значение Клещеевки для россиян. Линия столкновения может существенно измениться после освобождения этого села от захватчиков.
- По его словам, российские оккупанты хотят удерживать Клищиевку и Курдюмовку из-за высот, логистических маршрутов и флангов Бахмута. Все это в комплексе играет огромную роль на участке фронта Восточной группировки войск.