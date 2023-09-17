Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фотографию бойцы полка "Цунами" и бригады "Лють". Он лаконично написал, что "Украина всегда возвращает свое".

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Украинские бойцы сделали фото на фоне Покровского храма

Бойцы полка "Цунами" и бригады "Лють" сделали фотографии с флагами на фоне Покровского храма в Клещеевке. Важно отметить, что Ермак не информирует, освободили ли украинские военные Клищеевку.

Сейчас в Вооруженных Силах Украины или Минобороны не подтверждали освобождение Клещеевки.

Силы обороны взяли под контроль Андреевку