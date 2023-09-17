Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фотографию бойцы полка "Цунами" и бригады "Лють". Он лаконично написал, что "Украина всегда возвращает свое".
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Украинские бойцы сделали фото на фоне Покровского храма
Бойцы полка "Цунами" и бригады "Лють" сделали фотографии с флагами на фоне Покровского храма в Клещеевке. Важно отметить, что Ермак не информирует, освободили ли украинские военные Клищеевку.
Сейчас в Вооруженных Силах Украины или Минобороны не подтверждали освобождение Клещеевки.
Силы обороны взяли под контроль Андреевку
- Украинские военные ведут наступление на Бахмутском направлении и добиваются успехов. Наши бойцы шаг за шагом освобождают захваченные россиянами населенные пункты.
- Так, 15 сентября в Генштабе ВСУ официально сообщили, что в ходе штурмовых действий Силы обороны взяли под контроль Андреевку Донецкой области.
- Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснял, что Андреевка, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, позволяют завершать операцию из окружения Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага.
- Кроме того, начальник пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что возле Андреевки расположены господствующие высоты, наиболее высокие в том районе.
- После оккупантов село Андреевка полностью разрушено, его фактически не существует. Уцелевших зданий в селе нет. От зимы там уже не было гражданского населения.
- Враг оборонял село очень активно: сильно миновали территорию, по нашим защитникам работала артиллерия и дроны.