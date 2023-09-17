Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував світлину бійців полку "Цунамі" та бригади "Лють". Він лаконічно написав, що "Україна завжди повертає своє".

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Українські бійці зробили фото на тлі Покровського храму

Бійці полку "Цунамі" та бригади "Лють" зробили світлини з прапорами на тлі Покровського храму в Кліщіївці. Важливо зазначити, що Єрмак не інформує, чи звільнили українські військові Кліщіївку.

Наразі у Збройних Силах України чи Міноборони не підтверджували звільнення Кліщіївки.

Сили оборони взяли під контроль Андріївку