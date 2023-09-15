Місто Андріївка повністю зруйноване, його фактично не існує. Але його захоплення дає змогу ЗСУ рухатися далі, звільняючи наші землі від російських загарбників. Про це сказав пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.
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Чи майорить прапор над Андріївкою
Бородін підтвердив, що Андріївка дійсно звільнена.
На жаль, вона в такому стані, що... я не впевнений, що там можна десь закріпити флагшток,
– сказав він.
Вцілілих будівель у місті немає. Від зими там уже не було цивільного населення, адже Андріївку захопили окупанти. Під час свого просування взимку росіяни нищили і так невеличке місто.
Ворог обороняв населений пункт дуже активно: сильно мінували територію, по наших захисниках працювала артилерія і дрони. Цей квадрат важливий для подальшого просування, тож звільнення Андріївки – це великий крок, після якого можна робити подальші кроки.
Просування українських воїнів до Андріївки було дуже обережним, щоб зберегти максимальну кількість бійців.
Як звільняли Андріївку
- Третя штурмова бригада ЗСУ повідомила, що в результаті блискавичної операції російський гарнізон у місті був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. Зокрема, за дві доби українським захисникам вдалося ліквідувати начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів і майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами та значною кількістю техніки.
- У 3 ОШБр говорять, що взяття Андріївки стане шляхом до прориву на правому фланзі від Бахмута. Це ключ до успіху всього подальшого наступу.
- Майор Збройних Сил України, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, як вдалося повернути цей важливий населений пункт. За його словами, попереду ще багато роботи, адже важливі міста Кліщіївка та Курдюмівка поки під окупацією. Також ще багато роботи з розмінування та прокладання нових логістичних шляхів.