За добу 14 вересня відбулося 25 бойових зіткнень. Противник здійснив 2 ракетних, 59 авіаційних, 56 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ та цивільних об'єктах у різних населених пунктах. Також протягом доби 14 вересня окупанти атакували Україну 22-ма безпілотниками-камікадзе Shahed-136/131, 17 з яких перехопила українська протиповітряна оборона. На жаль, внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені мирні жителі.

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Ситуація на Сході України

На Бахмутському напрямку ворог не залишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі населеного пункту Богданівка. У свою чергу, в районі Кліщіївки під час наступу українські військові досягли часткового успіху. В ході штурмових дій українські війська зайняли Андріївку (Донецька область), завдали противнику значних втрат у живій силі і техніці та закріпилися на нових позиціях.

Звільнена Андріївка: дивіться на карті

На Авдіївському та Мар'їнському напрямку противник провів невдалі наступальні дії у районах населених пунктів Ласточкине та Авдіївка (Донецька область). Там протягом дня 14 вересня окупанти здійснили близько 10 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Окрім того, усі ворожі обстріли в районі Мар'їнки (Запорізька область) призвели до значних втрат окупантів як у живій силі, так і в техніці.

Авдіївський напрямок: показуємо на карті

Шахтарський напрямок: ЗСУ утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові операції та відвойовують українські землі.

Бойові дії на Сході України: дивіться на карті

Ситуація на Півдні України

На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдаючи значних втрат у живій силі та техніці окупаційним військам під Вербовим (Запорізька область).

На Херсонському напрямку наші воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади постачання та успішно наносити удари в тилу ворога.

Лінія фронту на Півдні станом на ранок 15 вересня

Ситуація на Півночі України

Волинський та Поліський напрямки: без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Війська противника ведуть активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Противник збільшує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області (РФ).

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Протягом доби 14 вересня Повітряні Сили Збройних Сил України 10 разів завдали авіаційних ударів по скупченнях військ, озброєння та військової техніки противника.

Українські ракетні, артилерійські та безпілотні літальні апарати вразили 1 командний пункт, 3 зенітно-ракетні комплекси, 5 артилерійських систем та 1 склад боєприпасів.