Город Андреевка полностью разрушен, его фактически нет. Но его захват позволяет ВСУ двигаться дальше, освобождая наши земли от российских захватчиков. Об этом сказал пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона.
Смотрите также ВСУ взяли Андреевку в Донецкой области: карта боев за 15 сентября
Развевается ли флаг над Андреевкой
Бородин подтвердил, что Андреевка действительно освобождена.
К сожалению, она в таком состоянии, что... я не уверен, что там можно где-нибудь закрепить флагшток,
– сказал он.
Уцелевших зданий в городе нет. С зимы там уже не было гражданского населения, ведь Андреевку захватили оккупанты. Во время своего продвижения зимой россияне уничтожали и без того небольшой город.
Враг оборонял населенный пункт очень активно: сильно минировали территорию, по нашим защитникам работала артиллерия и дроны. Этот квадрат важен для дальнейшего продвижения, поэтому освобождение Андреевки – это большой шаг, после которого можно делать следующие.
Продвижение украинских воинов к Андреевке было очень осторожным, чтобы сохранить максимальное количество бойцов.
Как освобождали Андреевку
- Третья штурмовая бригада ВСУ сообщила, что в результате молниеносной операции российский гарнизон в городе был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. В частности, за двое суток украинским защитникам удалось ликвидировать начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.
- В 3 ОШБр говорят, что взятие Андреевки станет путем к прорыву на правом фланге от Бахмута. Это ключ к успеху всего дальнейшего наступления.
- Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, как удалось вернуть этот важный населенный пункт. По его словам, предстоит еще много работы, ведь важные города Клещеевка и Курдюмовка пока под оккупацией. Также много работы по разминированию и прокладке новых логистических путей.