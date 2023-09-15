В ходе штурма Вооруженных Сил Андреевку все же удалось освободить 15 сентября. Населенный пункт станет еще одним шагом к окружению оккупантов в Бахмуте.

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Россия потеряла людей и технику

Третья штурмовая бригада ВСУ сообщила, что в результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. В частности, за двое суток украинским защитникам удалось ликвидировать:

начальника бригадной разведки врага;

трех комбатов;

почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

Пока бои все еще продолжаются – украинские военные пытаются закрепиться на достигнутых рубежах. Они заявляют, что информация о погибших и раненых россиянах, а также детали освобождения Андреевки появятся впоследствии.

В бригаде добавили, что взятие населенного пункта Андреевка станет путем прорыва на правом фланге от Бахмута. Это ключ к успеху всего последующего наступления.

Плацдарм к освобождению Бахмута