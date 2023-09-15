В ходе штурма Вооруженных Сил Андреевку все же удалось освободить 15 сентября. Населенный пункт станет еще одним шагом к окружению оккупантов в Бахмуте.
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Россия потеряла людей и технику
Третья штурмовая бригада ВСУ сообщила, что в результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. В частности, за двое суток украинским защитникам удалось ликвидировать:
- начальника бригадной разведки врага;
- трех комбатов;
- почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.
Пока бои все еще продолжаются – украинские военные пытаются закрепиться на достигнутых рубежах. Они заявляют, что информация о погибших и раненых россиянах, а также детали освобождения Андреевки появятся впоследствии.
В бригаде добавили, что взятие населенного пункта Андреевка станет путем прорыва на правом фланге от Бахмута. Это ключ к успеху всего последующего наступления.
Плацдарм к освобождению Бахмута
- За день до официального увольнения Андреевки заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о том, что село находится под контролем ВСУ. Однако украинские военные опровергли это и заявили, что эта информация преждевременно – там велись бои.
- Маляр сменила свой пост и добавила, что ситуация на поле боя остается изменчивой. В комментарии она отметила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, сообщающимися непосредственно с места событий.
- Однако днем позже Генштаб и, в частности, Третья штурмовая бригада сообщили о официальный возврат населённого пункта. Освобождение села поможет выбить окупантов из Бахмута.
- Пока Бахмут стал ловушкой для россиян – враг не жалел никаких ресурсов, чтобы захватить его, а сейчас терпит потери, что уберечь контроль. Если удастся выбить окупантов из этой территории, то в дальнейшем они окажутся в низине, где трудно даже обороняться.