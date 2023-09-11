Український контрнаступ триває четвертий місяць. Голова Об'єднаного комітету керівників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що не бачить переспективи завершення війни у найближчому майбутньому.

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Три сценарії закінчення війни

За словами Міллі, жодна зі сторін конфлікту – ні Україна, ні Росія – наразі не готові поступатися. Бо жодна з них не досягла своїх політичних цілей військовим шляхом. Генерал переконаний, що війна триватиме, допоки росіяни або українці не отримають бажаного результату у військовому протистоянні.

Є ще третій варіант завершення війни – обидві сторони мають визнати, що військовими засобами не здатні досягнути своїх цілей і погодитися на мирні переговори. Втім, зауважив Міллі, для реалізації жодного з цих варіантів час ще не настав.

Він додав, що перед Україною стоїть непроста задача: лінія фронту велика, далі – погіршення погодних умов.

Отже, попереду на українців чекає важка боротьба. Це ще не кінець,

– зауважив генерал.

Війна в Україні може завершитися і в 2023 році, однак є кілька "але"