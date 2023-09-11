Український контрнаступ триває четвертий місяць. Голова Об'єднаного комітету керівників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що не бачить переспективи завершення війни у найближчому майбутньому.
Дивіться також Допомагав планувати контрнаступ: генерал Міллі розповів, як часто спілкується із Залужним
Три сценарії закінчення війни
За словами Міллі, жодна зі сторін конфлікту – ні Україна, ні Росія – наразі не готові поступатися. Бо жодна з них не досягла своїх політичних цілей військовим шляхом. Генерал переконаний, що війна триватиме, допоки росіяни або українці не отримають бажаного результату у військовому протистоянні.
Є ще третій варіант завершення війни – обидві сторони мають визнати, що військовими засобами не здатні досягнути своїх цілей і погодитися на мирні переговори. Втім, зауважив Міллі, для реалізації жодного з цих варіантів час ще не настав.
Він додав, що перед Україною стоїть непроста задача: лінія фронту велика, далі – погіршення погодних умов.
Отже, попереду на українців чекає важка боротьба. Це ще не кінець,
– зауважив генерал.
Війна в Україні може завершитися і в 2023 році, однак є кілька "але"
- Сам президент Зеленський та його представники неодноразово зазначали, що про завершення війни можна говорити лише тоді, коли Росія повністю залишить окуповані нею території. Нещодавно в інтерв'ю португальському каналу глава держави припустив, що війна може закінчитися і в 2023 році, однак для цього потрібні певні умови. І головна з них – це успіх України на полі бою. А також відповідна реакція міжнародних партнерів на нього.
- Голова української розвідки Кирило Буданов своєю чергою назвав одну умову, без якої неможливе завершення війни в Україні. Це повернення до адмінкордонів 1991 року. На думку розвідника, без цього конфлікт триватиме в тій чи іншій формі все життя.
- Також глава ГУР заявив, що війна в Україні не може бути довготривалою. Бо у росіян немає для цього можливостей.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган після зустрічі з Путіним у Сочі висловив свою думку з приводу ймовірного закінчення конфлікту. Він заявив, що не бачить жодної перспективи для миру у найближчому майбутньому.