Начальник Головного управління розвідки Міноборони наголосив, що це його особиста думка, яка базується на аналізі даних передусім про окупантів.

Дивіться також Операція "Деокупація": як Зеленський чітко вказав Путіну, що Крим буде українським

Буданов заявив, що росіяни не можуть проводити довготривалі дії

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника", – сказав Буданов на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES).

Як зазначив глава ГУР МО, росіяни фізично не можуть проводити довготривалі дії. Крім того, він пояснив, що таке тривалий термін війни.

Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін – то цілком зрозуміло, що ви будете праві,

– сказав начальник військової розвідки.

Інші заяви Буданова про війну в Україні: деталі