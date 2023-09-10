Начальник Головного управління розвідки Міноборони наголосив, що це його особиста думка, яка базується на аналізі даних передусім про окупантів.
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Буданов заявив, що росіяни не можуть проводити довготривалі дії
"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника", – сказав Буданов на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES).
Як зазначив глава ГУР МО, росіяни фізично не можуть проводити довготривалі дії. Крім того, він пояснив, що таке тривалий термін війни.
Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін – то цілком зрозуміло, що ви будете праві,
– сказав начальник військової розвідки.
Інші заяви Буданова про війну в Україні: деталі
- Кирило Буданов заявив, що бойові дії так чи інакше триватимуть і взимку. За його словами, хоча в холоді, вогкості та бруді боротися складніше, однак бойові дії будуть продовжені і контрнаступ триватиме.
- Очільник ГУР визнав, що просування Сил оборони йде повільніше, ніж він хотів, зокрема через щільну концентрацію російських мін і велику кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.
- У своїх оцінках потенціалу окупантів Буданов сумнівається у спроможностях росіян наступати на Київ чи Харків. Також глава ГУР МО заявив, що війна поступово повинна перебратися на територію Росії.
- Буданов вважає, що Росія зазнала стратегічної поразки і як би вона не намагалася змінити ситуацію – краще для неї не стане. Водночас стратегічний програш України, на думку керівника розвідки, вже неможливий.
- Зрештою, як сказав Буданов, Росія після поразки у війні захоче реваншу, тому Україні потрібно бути готовою.