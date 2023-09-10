Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку

Про це повідомив очільник ГУР МО України Кирило Буданов. За його словами, бойові дії так чи інакше триватимуть.

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Як розповів глава розвідки, у холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Однак бойові дії будуть продовжені і контрнаступ триватиме.

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Буданов наголосив, що контрнаступ відбувається на кількох напрямках. Втім, очільник ГУР визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описав ситуацію як складну.

За словами Буданова, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ – дуже щільна концентрація російських мін і велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.

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