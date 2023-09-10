Об этом сообщил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия так или иначе будут продолжаться.

Обратите внимание Что нужно ВСУ для успешного контрнаступления: разведка Эстонии дала ответ

Контрнаступление ВСУ продолжится зимой

Как рассказал глава разведки, в холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Однако боевые действия будут продолжены и контрнаступление будет продолжаться.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Буданов подчеркнул, что контрнаступление происходит на нескольких направлениях. Впрочем, глава ГУР признал, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описал ситуацию как сложную.

По словам Буданова, среди ключевых факторов, тормозящих контрнаступление – очень плотная концентрация российских мин и большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.

Контрнаступление Украины продолжается: последние новости