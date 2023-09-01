На Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку, Росія сконцентрувала велику силу у понад 100 тисяч військових. В інтерв'ю Наталії Мосейчук глава ГУР Кирило Буданов розповів, чи це є підготовка ворога до нового походу на обласний центр.
Дивіться також Буданов "збив з ніг" Пєскова: у Кремлі проковтнули язик через удар по аеродрому у Пскові з Росії
Росії бракує сил
Минулого року росіяни намагалися взяти і Київ, і Харків, однак отримали міцного ляща і були змушені відступити. Концентрація сил на Куп'янському напрямку піднімає у суспільстві питання про те, чи планують росіяни взяти реванш і знову вирушити в похід на нинішню та колишню столицю України.
Глава української розвідки розвіяв сумніви з цього приводу. Те, що відбувається біля Куп'янська, не означає, що окупанти планують якісь масштабні операції. По-перше, з Куп'янська похід на Київ виглядає дивно, адже між містами по прямій 500 кілометрів.
Крім того, Буданов заявив, що у Росії немає резервів на "походи". 25-та армія, яка власне й становила стратегічний резерв вже задіяна у бойових діях в Україні. Причому вона недоукомплектована та абсолютно не проходила навчання. Ця армія пішла не на підсилення, а на заміну 41-ї армії, яка почала свій повільний рух в південному напрямку на "поміч" своєму угрупованню на Запоріжжі, де йдуть наші наступальні дії.
Також, уточнив розвідник, коли йдеться про Куп'янськ, то слід розуміти, що там Росія не нарощує сили, а проводить ротацію.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- За словами військового оглядача з Ізраїлю Давида Шарпа, у просуванні українських військових на Півдні спостерігаються позитивні тенденції. Вихід до Азовського моря він вважає занадто амбіційним, втім, передбачає, що українським силам вдасться звільнити Токмак. Це важливий транспортний вузел. Його звільнення може вважатися ключем до деокупації усього Півдня.
- Ворог намагається наступати на Лиманському напрямку, однак українські військові стримують окупантів. Про це заявила Ганна Маляр.
- За даними естонської розвідки, ЗСУ могли прорвати першу лінію траншей так званої лінії оборони Суровикіна.