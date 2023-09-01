Просування ЗСУ повільне, але дії українських захисників добре продумані та методичні. Тож Україна тисне Росію поволі, але вперто і невблаганно протягом останніх півтора тижнів, пише естонське видання ERR.

Дивіться також Що відбувається на Лиманському напрямку: у Міноборони зробили обнадійливий прогноз

Що говорять у розвідці Естонії

Осередок бойових дій останні півтора тижні був у Запорізькій області, в напрямку Роботиного та Вербового.

Українські війська вийшли на першу лінію траншей так званої лінії оборони Суровикіна і прорвали її принаймні в одному місці, вийшовши на західну сторону Вербового,

– повідомив Марго Гросберг.

Там тривали найінтенсивніші бої. Росіяни перекинули туди більше підрозділів з інших місць – а це означає, що вони зазнають поразки. Зокрема, з Бахмута передислокували частини Псковської повітряно-десантної дивізії, інших перевели з Лимана. Таким чином, Росія ризикує усім, щоб зупинити просування наших військ на Півдні.

Росія йде на досить великі ризики. Це свідчить про те, що її запаси обмежені, їх залишилося небагато,

– сказав розвідник.

Вдосконалення артилерійських можливостей України сприяє успіхам ЗСУ на полі бою. Наші можливості такі самі, як і в росіян, або й кращі. Українські підрозділи відкинути російську артилерію з фронту на таку відстань, що та вже не може підтримувати свої підрозділи вогнем. Також триває успішна боротьба проти російських артилерійських радіолокаційних станцій.

Офіційні повідомлення від українських військових

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону сказала, що наступ на Півдні відбувається на кількох ділянках. Не треба думати, що це якась одна суцільна величезна лінія вздовж усього Півдня, по якій ідуть.

На певних ділянках першу лінію оборони прорвали, на деяких – іще ні. Там, де першу лінію оборони подолано, окупанти укріплюються сильніше. Вони не тільки мінують поля, але й установлюють бетонні укріплення під основними панівними висотами.

Дивіться також Українські піхотинці освоїли бельгійські БМП

Які прогнози щодо контрнаступу