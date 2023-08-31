Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що Сили оборони прорвали смугу забезпечення, яка є першою лінією оборони.

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Є шанс вийти на Токмак

Наразі ЗСУ реалізують прорив другої лінії оборони – основної. За нею йде третя лінія, яка має назву, – тилова. Українські сили перебувають на першому рубежі між Новопрокопівкою та Вербовим основної лінії оборони. І розширюють там свій плацдарм.

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ЗСУ доклали титанічних зусиль, щоб прорвати смугу забезпечення. Особливо враховуючи кількість мін, якими були заміновані там поля,

– наголосив військовий оглядач.

Зараз відбувається другий етап прориву, хоча нараз зарано говорити, що лінію оборони ворога остаточно прорвано. Проте після звільнення населених пунктів Новопрокопівка, Ільченкове, Солодка Балка, українські захисники матимуть можливість дуже швидко вийти на Токмак.

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Тоді можна вже говорити, що ЗСУ прорвали другу, основну, лінію оборони окупантів. Після цього Сили оборони можуть взяти Токмак в оперативне оточення або звільнити. Це буде означати повний прорив основної лінії оборони з виходом на третю – тилову, та початок дій в тиловій зоні ворога,

– пояснив Олександр Коваленко.

Якщо ж ЗСУ вийде на південні локації Токмаку, на думку військового оглядача, можна прогнозувати каскадний обвал всієї оборони російських окупантів.

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