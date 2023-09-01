Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп сказав 24 Каналу, що спостерігаються позитивні тенденції в просуванні українських військових на Півдні. Однак завдання щодо виходу на Азовське узбережжя від самого початку було дуже амбіційне.

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"Тепер я розглядав би можливість менш амбіційну. Це, наприклад, звільнення Токмака – важливого транспортного вузла. Це досягнення мало б оперативне значення", – зазначив Шарп.

До слова, саме Токмак вважають ключем до звільнення всього українського Півдня.

Скільки часу до дощів

Як відомо, Південь України в жовтні-листопаді не дуже дощовий. Однак якщо розкиснуть дороги на Сході, росіяни зрозуміють, що там не варто чекати просування ЗСУ, і перекинуть сили на Південь.

Важливо і далі розсмикувати російські резерви та нейтралізувати російську вогневу міць, поступово просуваючись.

"Якщо вдасться нейтралізувати російські резерви або їх виявиться недостатньо на якійсь ділянці оборони, тоді українці зможуть пришвидшити темпи наступу", – констатував Шарп.

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