Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що подібну картину вже спостерігали на Херсонщині. Окупанти розуміють, що шансів у них мало або зовсім немає.

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За його словами, особливо непокояться колаборанти, яким можна інкримінувати державну зраду.

"Колаборанти панікують, тому "замітають сліди" – вивозять документацію, де є свідчення їхніх злочинних дій", – зазначив Гетьман.

Окупантам тривожно в Токмаку: дивіться відео 24 Каналу

До слова, російська пропаганда знову почала говорити про те, що метою так званої "СВО" було саме захоплення Донецької та Луганської областей, а всі інші території, мовляв, не потрібні.

Раніше в Токмак завезли нові підрозділи ворога

За даними Генштабу, тиждень тому до Токмака прибули свіжі буряти. Вони відбирають майно і житло в місцевих мешканців, якщо ті не мають відповідних документів. Коли люди висловлюють невдоволення, то окупанти фізично знущаються з них.

Однак навіть з новими силами ворог не вірить у те, що зможе утримати Токмак. Інакше б він не вивозив окупаційну владу. Можливо, ключ до звільнення Півдня вже незабаром опиниться в руках захисників.

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