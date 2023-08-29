Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал 24 Каналу, что подобную картину уже наблюдали в Херсонской области. Оккупанты понимают, что шансов у них мало или совсем нет.

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По его словам, особенно беспокоятся коллаборанты, которым можно инкриминировать государственную измену.

"Коллаборанты паникуют, поэтому "заметают следы" – вывозят документацию, где есть свидетельства их преступных действий", – отметил Гетьман.

Оккупантам тревожно в Токмаке: смотрите видео 24 Канала

К слову, российская пропаганда снова начала говорить о том, что целью так называемой "СВО" был именно захват Донецкой и Луганской областей, а все остальные территории, мол, не нужны.

Ранее в Токмак завезли новые подразделения врага

По данным Генштаба, неделю назад в Токмак прибыли свежие буряты. Они отбирают имущество и жилье у местных жителей, если у них нет соответствующих документов. Когда люди выражают недовольство, то оккупанты физически издеваются над ними.

Однако даже с новыми силами враг не верит в то, что сможет удержать Токмак. Иначе он бы не вывозил оккупационную власть. Возможно, ключ к освобождению Юга уже скоро окажется в руках защитников.

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