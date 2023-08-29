Зранку 29 серпня повідомляли, наші захисники на Херсонщині підняли прапор України над дачами, що на лівому березі Дніпра. Ця територія наразі вважається "сірою зоною". А згодом речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 24 Каналу підтвердила цю інформацію.

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Прапор майорить на лівобережжі

Здійняли його на одній зі споруд на території садового кооперативу "Шляховик". Власне, там наші захисники побачили флагшток і вирішили зробити для окупантів важливе попередження. Таким чином вони нагадують російським загарбникам, що скоро їх виб'ють з території України.

Прапор України майорить на лівобережжі Херсонщини: дивіться відео

Наталія Гуменюк зауважила, що Сили оборони Півдня прийняли естафету від ГУР "з їхнім вояжем до Криму". Наші військові, щоб підтримати місцевих мешканців, котрі понад рік перебувають під окупацією, висадилися на лівий берег. Вони закріпили прапор України, щоб наголосити цим, що "ми не віддамо свої землі, це Україна, мешканці побачили це, наші хлопці повернулися". Речниця наголосила, що "військові повернулися, прапор тримається".

Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, продовжуємо вибивати ворога. Але для всіх українців це – знак того, що ми – поруч, і ми – неодмінно будемо, а для окупантів це знак – що вони на чужій землі, це – Україна, і їм там нічого робити. Втрат серед наших воїнів під час операції не було,

– зазначила вона.

Речниця ОК "Південь" нагадала про інформаційну тишу та те, що далеко не все можна розповідати публічно, щоб не наражати на небезпеку наших захисників.

Яка ситуація на лівому березі

Передовсім Наталія Гуменюк наголосила на тому, що не варто недооцінювати ворога. Потрібно розуміти, що там багато як самих російських бійців, так і їхніх ресурсів, які вони накопичували. Власне, для цього існує контрбатарейна боротьба, підкреслила вона.