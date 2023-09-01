Російські військові безуспішно намагаються наступати на Лиманському напрямку та поблизу Мар'їнки. Водночас Сили оборони стримують ворога.

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Ворожа армія хоче відновити позиції

Протягом 31 серпня відбулось понад 25 бойових зіткнень. Авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно – ракетних комплексах противника.

Росіяни намагаються наступати в районі Новоєгорівки: карта

Ситуація на Бахмутському напрямку: карта

Біля Мар'їнки українські військові стримують ворога: карта

Ситуація на Запорізькому напрямку: карта

На Мелітопольському напрямку українська армія закріплюється: карта

Загроза авіаційних ударів залишається високою