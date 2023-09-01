Російські військові безуспішно намагаються наступати на Лиманському напрямку та поблизу Мар'їнки. Водночас Сили оборони стримують ворога.
Дивіться також Ворог намагається відвоювати втрачені позиції, ЗСУ у наступі на Півдні: карта боїв за 31 серпня
Ворожа армія хоче відновити позиції
Протягом 31 серпня відбулось понад 25 бойових зіткнень. Авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно – ракетних комплексах противника.
Росіяни намагаються наступати в районі Новоєгорівки: карта
Ситуація на Бахмутському напрямку: карта
Біля Мар'їнки українські військові стримують ворога: карта
Ситуація на Запорізькому напрямку: карта
На Мелітопольському напрямку українська армія закріплюється: карта
Загроза авіаційних ударів залишається високою