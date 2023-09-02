Субота, 2 вересня, це уже 556 доба широкомасштабної російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Канал розказує та показує на карті, що відбувається на полі бою.

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Безрезультатний наступ окупантів

Як пишуть в командуванні Збройних Сил, загарбники намагаються здійснювати наступальні операції на таких напрямках:

Куп'янському (у районі Новоселівського Луганської області);

Бахмутському (у районі Курдюмівки Донецької області);

Авдіївському (у районі Сєверного Донецької області);

Мар'їнському (у районі Красногорівки Донецької області).

У Генштабі підсумували, що протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень, та наголосили, що усі операції окупантів не увінчались успіхом.

Ситуація на Сході: дивіться на карті від DeepState

Водночас відомо, що загарбники зосереджують чималі ресурси на Лиманському напрямку. Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр про це інформувала.

Тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку. Там зараз ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Але безрезультатно.

Контрнаступ ЗСУ триває

Як пишуть в Генштабі, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Наші військові закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби в районах Новоданилівки та Новопрокопівки.

Наступальні дії ЗСУ на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

А от на Бахмутському напрямку на Сході наша армія веде наступальні дії південніше міста Бахмут. Пекло зараз в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки, однак разом з тим є певні успіхи та нові досягнуті рубежі.

Терор не припиняється

Щодня ворог завдає ударів по мирних населених пунктах нашої держави за допомогою різних видів озброєння. Зокрема, за минулу добу окупанти обстріляли міста й села на таких напрямках:

Сіверський;

Слобожанський;

Куп'янський;

Лиманський;

Бахмутський;

Авдіївський;

Мар'їнський;

Шахтарський;

Запорізький;

Херсонський.

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Успіхи української армії

Наша Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

4 райони зосередження особового складу ворога;

10 артилерійських засобів на вогневих позиціях;

2 пункти управління;

3 склади боєприпасів;

1 радіолокаційну станцію противника.

Окрім того, за минулу добу ЗСУ ліквідували 570 загарбників. За весь час від початку повномасштабної війни загинуло уже 264 060 ворожих військових.